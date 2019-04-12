МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебатов не будет? У Порошенко сделали заявление о встрече с Зеленским

730Читать материал на украинском

В команде кандидата в президенты Петра Порошенко на 80% уверены, что дебаты с его оппонентом Владимиром Зеленским не состоятся.

Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев в эфире "112 Украина", утверждая, что Зеленский, который назначил встречу на НСК "Олимпийский" 19 апреля, якобы их избегает.

"Я считаю процентов на 80%, что дебаты не состоятся, потому что один из кандидатов дебаты избегает", - сказал Медведев, упрекнув Зеленского в том, что обществу неизвестна его позиция по внешней и внутренней политике.

Новости
Кучма указал на роль Зеленского в дебатах с Порошенко

Дебатов не будет? У Порошенко сделали заявление о встрече с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский прокомментировал конфликт с Порошенко в прямом эфире, заявив, что отныне не уважает его из-за многочисленных оскорблений в свой адрес.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения