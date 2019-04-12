Дебатов не будет? У Порошенко сделали заявление о встрече с Зеленским

В команде кандидата в президенты Петра Порошенко на 80% уверены, что дебаты с его оппонентом Владимиром Зеленским не состоятся.

Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев в эфире "112 Украина", утверждая, что Зеленский, который назначил встречу на НСК "Олимпийский" 19 апреля, якобы их избегает.

"Я считаю процентов на 80%, что дебаты не состоятся, потому что один из кандидатов дебаты избегает", - сказал Медведев, упрекнув Зеленского в том, что обществу неизвестна его позиция по внешней и внутренней политике.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский прокомментировал конфликт с Порошенко в прямом эфире, заявив, что отныне не уважает его из-за многочисленных оскорблений в свой адрес.

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