Штабы Порошенко и Зеленского договорились с "Олимпийским" о дебатах

Руководство НСК "Олимпийский" согласовало с представителями избирательных штабов кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко форматы проведения дебатов.

Об этом заявил заместитель гендиректора комплекса Виктор Анисимов в эфире "112 Украина". "Мы очень рады, что организовали встречу представителей кандидатов обоих штабов на "Олимпийском", что состоялся плодотворный диалог. Мы выработали на сегодняшний день формат мероприятий, которые будут проходить и будут проводиться каждым из кандидатов. Форматы немного отличаются друг от друга. Подробности я рассказать не могу. С одной стороны, есть определенная коммерческая тайна, с другой стороны, это связано с определенными мерами безопасности, так как мероприятия будут проходить при участии главы государства и кандидата на пост президента Украины", – подчеркнул он.

Отмечается, что заяки обеих сторон поданы на 19 апреля.

"Фактически они назначены на вечер, хотя одна из сторон предлагала провести мероприятие 19 апреля днем, а потом продолжить все это вечером. Но в данной ситуации это не официальные дебаты, которые предусмотрены законом, это мероприятие, которое организовывается избирательными штабами в рамках предвыборной агитации", – уточнил Анисимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в штабе Порошенко заявили, что они на 80% уверены, что дебаты с его оппонентом Владимиром Зеленским не состоятся.

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