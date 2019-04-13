Дебати на "Олімпійському": у Порошенка зробили офіційний анонс

В Адміністрації чинного президента Петра Порошенка зробили офіційний анонс його участі в дебатах на НСК "Олімпійський".
Зокрема, на офіційному сайті президента прес-служба повідомила про візит, який готують на 14 квітня.
"У неділю, 14 квітня, о 14:00 президент України Петро Порошенко відвідає НСК "Олімпійський", – сказано в анонсі.
Чи буде там у цей час інший кандидат у президенти Володимир Зеленський, поки невідомо.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівництво НСК "Олімпійський" погодило з представниками виборчих штабів кандидата в президенти Зеленського і Порошенка формати проведення дебатів.
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