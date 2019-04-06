"24 часа прошли": Геращенко пригрозила Зеленскому уголовным делом

Первый вице-спикер Ирина Геращенко намерена обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием возбудить уголовное дело по факту дискриминации кандидатом в президенты Владимиром Зеленским людей с особыми потребностями, разжигании вражды и ненависти к ним.

Она пояснила, что прошло 24 часа, отведенные шоумену на то, чтобы он извинился перед людьми с синдромом Дауна и людьми с особыми потребностями. Все дело в том, что в сериале "Слуга народа-3" он часто использует слова "даун", "дебил", "олигофрения".

"Прошло 24 часа. Ни кандидат Зеленский, ни его штаб, ни его студия – "Квартал", ни его сценаристы не извинились перед людьми с инвалидностью. Считаю, что идеология и язык ненависти, дискриминация инвалидов отбрасывает нас от пути интеграции в ЕС и НАТО, ведь ключевыми принципами этих институтов и стран - членов является уважение прав человека, толерантность", – заявила чиновница.

Ирина Геращенко Антикор

Родители "детей солнца" вместе с Геращенко намерены также обратиться в Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания, Министерство юстиции и к Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе Зеленского заявили, что в случае честной победы Петра Порошенко во втором туре, он готов пожать ему руку.

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