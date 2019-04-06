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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"24 часа прошли": Геращенко пригрозила Зеленскому уголовным делом

28.9тЧитать материал на украинском

Первый вице-спикер Ирина Геращенко намерена обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием возбудить уголовное дело по факту дискриминации кандидатом в президенты Владимиром Зеленским людей с особыми потребностями, разжигании вражды и ненависти к ним.

Она пояснила, что прошло 24 часа, отведенные шоумену на то, чтобы он извинился перед людьми с синдромом Дауна и людьми с особыми потребностями. Все дело в том, что в сериале "Слуга народа-3" он часто использует слова "даун", "дебил", "олигофрения".

"Прошло 24 часа. Ни кандидат Зеленский, ни его штаб, ни его студия – "Квартал", ни его сценаристы не извинились перед людьми с инвалидностью. Считаю, что идеология и язык ненависти, дискриминация инвалидов отбрасывает нас от пути интеграции в ЕС и НАТО, ведь ключевыми принципами этих институтов и стран - членов является уважение прав человека, толерантность", – заявила чиновница.

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Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

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Родители "детей солнца" вместе с Геращенко намерены также обратиться в Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания, Министерство юстиции и к Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе Зеленского заявили, что в случае честной победы Петра Порошенко во втором туре, он готов пожать ему руку.

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Персоны
Ирина ГеращенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
она сама даун, поэтому и выдвигает свои алигофренические требования
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Zagayko Misha
Zagayko Misha
Этой дуре ,что делать больше нечего!Она военнопленных не может вызволить,в отличии от Медведчука!пусть чупа чупс ,сосёт(американский дальше)!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Делов-то, в ответ за клевету и ущерб деловой репутации иск получит. "Солнечные дети" и прочие люди с особыми потребностями определения из субкультуры не являющейся доминантной, попытка диктата наказуема
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