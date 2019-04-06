"24 години пройшли": Геращенко пригрозила Зеленському кримінальною справою

Перший віце-спікер Ірина Геращенко має намір звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою порушити кримінальну справу за фактом дискримінації кандидатом в президенти Володимиром Зеленським людей з особливими потребами, розпалюванні ворожнечі і ненависті до них.

Вона пояснила, що пройшло 24 години, відведені шоумену на те, щоб він вибачився перед людьми з синдромом Дауна та людьми з особливими потребами. Уся справа в тому, що в серіалі "Слуга народу-3" він часто використовує слова "даун", "дебіл", "олігофренія".

"Минуло 24 години. Ні кандидат Зеленський, ні його штаб, ні його студія – "Квартал", ні його сценаристи не вибачилися перед людьми з інвалідністю. Вважаю, що ідеологія і мова ненависті, дискримінація інвалідів відкидає нас від шляху інтеграції в ЄС і НАТО, адже ключовими принципами цих інститутів і країн-членів є повага прав людини, толерантність", – заявила чиновниця.

Ірина Геращенко антикор

Батьки "дітей сонця" разом із Геращенко мають намір також звернутися до Нацради з питань ТБ і радіомовлення, Міністерства юстиції та до Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денисової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у штабі Зеленського заявили, що в разі чесної перемоги Петра Порошенка у другому турі, він готовий потиснути йому руку.

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