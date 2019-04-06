МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"24 години пройшли": Геращенко пригрозила Зеленському кримінальною справою

29тЧитати матеріал російською

Перший віце-спікер Ірина Геращенко має намір звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою порушити кримінальну справу за фактом дискримінації кандидатом в президенти Володимиром Зеленським людей з особливими потребами, розпалюванні ворожнечі і ненависті до них.

Вона пояснила, що пройшло 24 години, відведені шоумену на те, щоб він вибачився перед людьми з синдромом Дауна та людьми з особливими потребами. Уся справа в тому, що в серіалі "Слуга народу-3" він часто використовує слова "даун", "дебіл", "олігофренія".

"Минуло 24 години. Ні кандидат Зеленський, ні його штаб, ні його студія – "Квартал", ні його сценаристи не вибачилися перед людьми з інвалідністю. Вважаю, що ідеологія і мова ненависті, дискримінація інвалідів відкидає нас від шляху інтеграції в ЄС і НАТО, адже ключовими принципами цих інститутів і країн-членів є повага прав людини, толерантність", – заявила чиновниця.

Новини
Не зобов'язаний: Зеленський відмовився опублікувати декларацію за 2018 рік

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

антикор

Батьки "дітей сонця" разом із Геращенко мають намір також звернутися до Нацради з питань ТБ і радіомовлення, Міністерства юстиції та до Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денисової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у штабі Зеленського заявили, що в разі чесної перемоги Петра Порошенка у другому турі, він готовий потиснути йому руку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Ірина ГеращенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
86
88
Смішно
42
Цікаво
98
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Никоноров Александр
Никоноров Александр
она сама даун, поэтому и выдвигает свои алигофренические требования
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Zagayko Misha
Zagayko Misha
Этой дуре ,что делать больше нечего!Она военнопленных не может вызволить,в отличии от Медведчука!пусть чупа чупс ,сосёт(американский дальше)!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Делов-то, в ответ за клевету и ущерб деловой репутации иск получит. "Солнечные дети" и прочие люди с особыми потребностями определения из субкультуры не являющейся доминантной, попытка диктата наказуема
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки