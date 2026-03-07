Первые в медальном зачете: Украина заняла весь подиум на Паралимпиаде-2026

Украинские спортсмены заняли первые три позиции в биатлонной гонке среди атлетов с нарушением зрения на Паралимпийских играх 2026 года. Победителем стал Александр Казик, а "серебро" и "бронза" достались Ярославу Решетинскому и Анатолию Ковалевскому.

Видео дня

В гонке для спортсменов в категории NS1–NS3 Александр Казик (NS1) вместе с гайдом Сергеем Кучерявым блестяще прошел всю дистанцию без промахов и показал результат 17:37.7. Вместе с великолепной скоростью это стало ключем к золотым медалям ПИ-2026.

Решетинский (NS3) с гайдом Дмитрием Драгуном также отстрелялся без штрафов и уступил победителю 1 минуту 2,4 секунды, завоевав "серебро".

Третье место занял Ковалевский (NS3) вместе с гайдом Александром Мукшиным. Украинец с чистой стрельбой проиграл лидеру 1 минуту 6,1 секунды.

В пятерку лучших попал и украинец Дмитрий Суярко (NS3) вместе с гайдом Александром Никоновичем. Он допустил один штраф и показал результат 18:53.7, проиграв лидеру 1 минуту 16 секунд.

По итогам первого соревновательного дня Паралимпиады-2026 сборная Украины завоевала шесть наград и лидирует в неофициальном медальном зачете. В активе команды три "золото", одно "серебро" и две "бронза".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 7 марта Украина завоевала первое "золото" на Паралимпийских играх-2026. Победу в спринте по парабиатлону в классе сидя одержал Тарас Радь.

Напомним, зимние Паралимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо. Украину на соревнованиях представят 35 спортсменов: 25 участников и 10 спортсменов-гайдов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!