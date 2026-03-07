Украинских беженцев поставили перед выбором: в Польше ужесточили правила и предупредили о новых условиях

В Польше с 5 марта для украинских беженцев действуют новые правила. Вместе с тем временную защиту для украинцев отменят 5 марта 2027-го. Украинцы до этого момента должны сделать выбор и либо выехать из страны, либо получить статус постоянного или временного пребывания на общих правилах.

Об этом сообщает издание РоІѕке Radio. Временная защита для граждан Украины и членов их семей, которые имеют номер PESEL со статусом UKR, продлен до 4 марта 2027 года. Как пояснил Томаш Кулаковский из Министерства внутренних дел и администрации, ключевым для граждан Украины является то, что у них еще ровно год на изменение своего статуса на временное или постоянное пребывание в Польше.

Те, кто получил номер PESEL со статусом UKR без предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность с фотографией, должны обновить свои данные до конца августа. Лица с номером PESEL UKR могут устроиться на работу на основе уведомления, без необходимости получения разрешения на работу.

Петр Роговецкий из организации Работодатели Республики Польша отмечает, что подавляющее большинство украинцев в Польше работает.

"Они работают, вкладывают свой вклад в бюджет, платят взнос на здравоохранение. Есть данные о рекордных поступлениях в Фонд социального страхования – в частности, благодаря украинцам, которые платят взносы. Если бы украинцы не работали в магазинах, в гастрономии – по крайней мере часть этих фирм перестала бы действовать, поскольку не нашли бы физически работников. В связи с этим экономика развивалась бы медленнее", – сказал эксперт.

Беженцы из Украины в дальнейшем смогут пользоваться услугами в сфере здравоохранения, но условием является уплата взносов за медицинское страхование. Исключением являются лица, пострадавшие в результате войны, беременные женщины и жертвы насилия. Дети и молодежь в дальнейшем имеют доступ к образованию.

В Польше находится почти один миллион военных беженцев из Украины. Вместе с гражданами Украины, которые прибыли сюда перед 2022 годом, их число превышает полтора миллиона человек.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии действуют новые правила для украинских беженцев. В частности, автоматический статус защиты S не предоставляют лицам, прибывшим из семи областей на западе страны: Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

