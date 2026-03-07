Официально. Названа единственная страна, которой не будет на Паралимпиаде-2026 из-за войны на Ближнем Востоке

Международный паралимпийский комитет (МПК) подтвердил, что Национальный паралимпийский комитет Ирана не выступит на Паралимпиаде-2026. Таким образом, иранская команда стала единственной, которая пропустит соревнования из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Видео дня

В составе иранской делегации должен был выступить один спортсмен: двукратный паралимпиец Абульфазл Хатиби Мианаи, планировавший стартовать в двух гонках по пара-лыжным гонкам. Однако продолжение конфликта на Ближнем Востоке сделало поездку в Италию небезопасной.

Президент IPC Андрю Парсонс отметил, что отсутствие спортсмена вызывает разочарование для мирового спорта. По его словам, после начала конфликта сторонам "пришлось искать безопасные маршруты для проезда делегации", но риск для жизни оставался слишком высоким. Он добавил, что "невозможность выступить на Паралимпийских зимних играх после многих лет тренировок, когда обстоятельства не зависят от спортсмена, разбивает сердце", и выразил сочувствие атлету.

В результате отсутствия Ирана национальный флаг был исключён из парада спортсменов на церемонии открытия в Арене ди Верона. На турнире будут соревноваться 611 паралимпийцев из 55 национальных комитетов, а медали в пара-лыжных гонках разыграют представители 31 страны.

Как сообщал OBOZ.UA 26 февраля 2026 года, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана в ответ на угрозы со стороны Тегерана, включая название операции "Эпическая ярость" и "Рев Льва".

Эти удары включали авиаудары по правительственным и военным объектам Ирана. В Тегеране вместе с ударами по объектам сообщали о ликвидации верховного лидера Али Хаменеи и членов его окружения, что вызвало дальнейшую реакцию в виде ракетных ударов по Израилю, арабским странам Персидского залива и угрозы расширения конфликта.

В начале марта Иран ответил ракетными ударами по Израилю и американским базам в регионе, что подтверждали сообщения об обстрелах жилых районов и военных объектов в Иерусалиме и Тель-Авиве. Кроме этого, Иран нанес удары по странам Персидского залива, где расположены американские базы.

