'Жестокость России переходит все границы': глава МИД Эстонии после ночного обстрела призвал не идти на уступки Кремлю

Последний масштабный обстрел Украины страной-агрессором Россией является очередным этапом кампании террора. Поэтому любые уступки, которые могут усилить военный потенциал Кремля, недопустимы, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Глава МИД Эстонии подчеркнул: "жестокость России переходит все границы". Так Маргус Цахкна прокомментировал удар по Украине, нанесенный россиянами 14 марта.

Давление не должно ослабевать

"Ночью волна беспилотников и ракет поразила энергетические системы Украины и гражданские районы, убив четырех невинных людей и нанеся значительный ущерб Киеву, Сумам, Харькову, Николаеву и Днепру. Эти нападения являются еще одним напоминанием о том, что Россия не намерена прекращать свою кампанию террора. Наше давление не должно ослабевать", – заявил министр иностранных дел Эстонии.

Он подчеркнул: каждая уступка "только подпитывает военную машину Кремля".

Соответственно, обязанность Европы – "остановить решительно и навсегда" эту машину, заявил Маргус Цахкна.

Что предшествовало

Именно так министр иностранных дел Эстонии прокомментировал в сети последнее по времени сообщение своего украинского коллеги Андрея Сибиги.

"Это была ужасная и бессонная ночь в Украине. Россия запустила массивный обстрел из десятков баллистических ракет и сотен беспилотников, направленных против гражданского населения и инфраструктуры. Каждый взрыв, всколыхнувший Украину в течение ночи, является прямым следствием чувства безнаказанности России", – отметил глава МИД Украины.

Он добавил, что попытки "умиротворения агрессора никогда не приносили мира", потому что они могут лишь "привести к расширению террора". Соответственно, чтобы противодействовать распространению терроризма, "все формы давления на Россию должны быть усилены".

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 марта российская оккупационная армия устроила очередную массированную атаку по территории Украины. Враг обстреливал объекты энергетической инфраструктуры.

