Под ударом энергетика: опубликована карта атаки РФ на Украину 14 марта

Ночью 14 марта российская оккупационная армия устроила очередную массированную атаку по территории Украины. Враг обстреливал объекты энергетической инфраструктуры.

Под основным ударом была Киевская область. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал ППО Радар.

Подробнтсти ночной атаки

В течение ночи российские оккупанты массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Киевщины. Под массированным ударом находилась Трипольская ТЭС и подстанция в населенном пункте Наливайковка, которая соединяет Киев с Ривненской АЭС.

По предварительной информации, враг использовал примерно 60-70 ракет разных типов и около 300 БПЛА разных типов. Крылатые ракеты россияне запускали с ракетоносителей в Черном море, а также со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Также путинские войска в несколько волн запускали баллистические ракеты с Брянской области. Дроны-камикадзе враг запускал с разных локаций на южном, восточном и северном направлениях.

Напомним, в ночь на 14 марта Россия устроила массированную комбинированную атаку на Киевщину. По Броварам враг ударил ракетами: известно о двух погибших и четырех пострадавших. Все пострадавшие госпитализированы.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью РФ атаковала Киев и пригород баллистикой. В пристоличной области под вражескими ударами находились по меньшей мере четыре района, включая Броварской.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!