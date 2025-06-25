Трамп: Путин запутался, а с Зеленским была замечательная встреча

Президент США Дональд Трамп заявил, что на полях саммита НАТО в Гааге провел "замечательный" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но они не обсуждали прекращение огня в Украине. По его словам, российский диктатор Путин якобы хочет завершить войну, но "он запутался".

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Об этом Трамп сказал журналистам после встречи с Зеленским. Он добавил, что попытается поговорить с президентом РФ о прекращении войны.

"У нас были трудные времена с Зеленским, но он был очень милым, таким как никогда, и я очень его рад видеть. Это была замечательная встреча. Если я смогу, я поговорю с Путиным сможем ли мы прекратить войну", – отметил глава Белого дома.

Президент США добавил, что считает Путина "человеком, которого ввели в заблуждение". Однако допустил, что у диктатора есть территориальные амбиции "за пределами Украины".

"Возможно. Я имею в виду, это возможно. Я знаю одно: он (Путин. – Ред.) хотел бы договориться. Он хотел бы выйти из этой ситуации. Для него это беспорядок. Он звонил на днях и сказал: "Могу ли я помочь тебе с Ираном?" Я ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с Россией", потому что за последние несколько недель мы разобрались с Индией и Пакистаном, Косово и Сербией. Мы уладили еще два конфликта. Нет. Я считаю, что он – человек, которого, на мой взгляд, просто сбили с пути. На самом деле, я очень удивлен. Я думал, мы бы уладили это легко", – сказал Трамп.

Он также ответил на вопрос, были ли сарказмом его слова о прекращении войны в Украине за 24 часа.

"Мои слова о прекращении войны в Украине за 24 часа – конечно были саркастическими. Путин более сложный человек, у меня также были проблемы с Зеленским. Это самая сложная война", – заявил политик.

В то же время Трамп не стал говорить, продолжат ли США при нем оказание военной помощи Украине. "Что касается денег, посмотрим, как это будет. Вы знаете, Владимир Путин должен прекратить эту войну, люди гибнут в очень большом количестве", – сказал Трамп.

Он добавил, что ракеты для систем ПВО Patriot, которые Украина готова покупать, США тоже нужны.

"Они (украинцы. – Ред.) хотят получить ракеты для Patriot. Мы посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем в Израиль, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их", – подчеркнул Трамп.

Президет США также вступил в разговор с украинской журналисткой, которая сообщила, что ее муж является военным ВСУ. Отвечая ей, Трамп пообещал, что США рассмотрят возможность предоставления Украине дополнительных противоракетных систем "Patriot", подчеркнув, что "они очень эффективны, на 100% эффективны".

Политик попросил ее "передать привет мужу".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу с Трампом, назвал ее "содержательной". Политики говорили о том, как достичь прекращения огня в Украине и настоящего мира.

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