Зеленский в Киеве встретился с премьер-министром Румынии: о чем договорились. Фото и видео

18 октября президент Владимир Зеленский встречал в своем Офисе премьер-министра Румынии Марчело Чолаку с его командой. Политики обсудили перспективы сотрудничества двух стран в исторической, продовольственной, экономической и оборонной сферах.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Украинский гарант вспомнил о своем недавнем визите в Бухарест, где его тепло встретили, указав, что все договоренности, достигнутые там, запущены в работу.

"Это большое достижение после наших договоренностей на уровне президентов по развитию стратегического партнерства между странами. Сегодня мы видим развитие этих договоренностей", – сказал Зеленский, обращаясь к румынским партнерам.

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В ходе переговоров речь также шла о дальнейшей оборонной поддержке Украины со стороны Румынии, в частности с учетом необходимости обеспечения защиты южного региона нашей страны и портовой инфраструктуры Дуная от российских воздушных атак. Украинский лидер поблагодарил представителей Бухареста за практическую и весомую помощь нашей стране и гражданам с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

"Хочу поблагодарить вас лично и людей Румынии за поддержку Украины, украинского народа, а также за те пакеты военной помощи, которые усилили нас на поле боя", – сказал Зеленский.

Политики детально поговорили о прогрессе нашего государства на пути в ЕС, в частности в выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. Румыния целиком поддерживает наши перспективы в этом направлении.

Напомним, согласно договоренностям Киева и Бухареста, Украину и Румынию соединит 261-метровый мост в рамках нового пункта пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией". Его проложат через реку Тиса до конца 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский также провел переговоры со своим французским коллегой Макроном. Президенты обсудили, в частности, укрепление украинской ПВО, дальнобойных и военно-морских возможностей украинского государства.

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