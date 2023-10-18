Зеленский провел переговоры с Макроном: о чем говорили президенты

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры обсудили, в частности, укрепление украинской ПВО, дальнобойных и военно-морских возможностей украинского государства.

Об этом Зеленский 18 октября рассказал в соцсетях. "Провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Украина высоко ценит военную помощь со стороны Франции", – говорится в сообщении.

В частности, Зеленский отметил недавний пакет оборонной помощи, предоставленный Парижем.

"Важно, что все наши договоренности по усилению оборонной поддержки со стороны Франции выполняются. Очень ценю это", – цитирует его Офис президента.

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По словам Зеленского, в ходе переговоров собеседники "сосредоточились на дальнейших шагах по укреплению противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских способностей Украины".

Кроме того, обсуждались черноморский зерновой коридор и способы его защиты, а также последующие раунды переговоров по украинской Формуле мира.

Также лидеры затронули вопросы дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины, в том числе с использованием нового финансового инструмента Ukraine Facility. Зеленский отметил важность принятия решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Речь также шла о ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры отметили важность защиты гражданских и недопустимости дальнейшей эскалации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее газета The New York Times написала, что Великобритания и Франция давят на Германию с требованием передать Украине ракеты Taurus. Отмечалось, что позиция канцлера Шольца остается неизменной, поскольку Берлин передает Украине оружие в синергии с США.

– Постпред Франции Николя де Ривьер на заседании Совбеза ООН заявил, что Украина склоняет все больше стран к собственному видению мира на своих территориях. Он призвал мир помочь украинцам остановить российскую агрессию.

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