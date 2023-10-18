Украина и Румыния договорились о строительстве моста на границе: где и когда он будет

Украину и Румынию соединит 261-метровый мост в рамках нового пункта пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией". Его проложат через реку Тиса до конца 2024 года.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Он принял участие в форуме "Восстановление Украины: Бухарест-2023", который стартовал 18 октября в столице Румынии Бухаресте.

По словам Билецкого, соглашение о строительстве моста было подписано по итогам переговоров правительств двух стран в Киеве. Об этом важном решении говорили также и на форуме в Бухаресте.

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Мост через реку Тиса построят между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния).

Строительные работы по строительству КПП на смежной стороне уже стартовали, а мост планируют возвести до конца 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые украинско-румынские проекты. Он отметил, что между Украиной и Румынией произойдет переход на новый уровень стратегического партнерства.

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