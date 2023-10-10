В центре внимания – усиление ПВО: Зеленский прибыл в Румынию и назвал ключевые вопросы переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября прибыл в румынскую столицу Бухарест для встречи со своим коллегой Клаусом Йоханнисом. Политики обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества государств, а также поддержку украинского народа на фоне продолжения войны с Россией.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале президента. Ранее румынская канцелярия сообщила, что это первый официальный визит украинского лидера в Румынию с начала полномасштабного вторжения российских войск.

"Бухарест, Румыния. Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет", – отметил Зеленский, добавив, что с румынским коллегой они имеют большой спектр тем для переговоров.

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От имени украинцев он выразил благодарность румынскому народу за искреннюю и масштабную помощь, значительно усиливающую защиту страны. А также – за максимально конструктивную солидарность, позволяющую обоим государствам "вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной".

Кроме этого, подчеркнул, что страны уже наладили сотрудничество, поддерживающее стабильность многих других народов, и могут его расширить еще больше.

Известно, что Иоганнис принял Зеленского в Котроченском дворце в Бухаресте. На встрече они будут говорить о дальнейшем взаимодействии, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с партнерами.

"Этот визит принесет пользу обоим нашим народам", – выразил убеждение президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский анонсировал работу над решением проблемы мирового терроризма. Кровавые события, которые развернулись на выходных в Израиле, всколыхнули международное сообщество и способны отразиться на Украине.

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