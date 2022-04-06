Зеленский в парламенте Ирландии: РФ рассматривает голод как оружие против нас

Россия рассматривает голод как оружие против Украины. С этой целью оккупанты уничтожают аграрную технику и минуют поля.

Об этом в обращении к правительству и народу Ирландии сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее видео было опубликовано на канале гаранта.

Он сообщил, что страна-агрессор заблокировала все морские порты нашей страны вместе с суднами, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт.

"Для чего они это делают? Потому что рассматривают и голод как свое оружие. Оружие против нас, обычных людей. Как инструмент доминировать", – объяснил гарант.

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Он напомнил, что Украина – одно из ведущих государств на мировом рынке продовольствия, и без нашего экспорта угроза голода существует для более чем десятка стран Африки и Азии.

"Потому что физически не будет хватать объемов продукции и существенно возрастут цены. Это факт. Для миллионов бедных на севере Африки и в части азиатских стран станет еще сложнее кормить свои семьи", – предупредил президент.

Он объяснил ирландцам, что сейчас в Украине – время посевной кампании и срывать нам ее, уничтожать инфраструктуру – означает сознательно провоцировать продовольственный кризис.

"А что произойдет в результате этого кризиса? Как минимум – политическая турбулентность. Как максимум – вспышки насилия в регионах, где нестабильность становится уже традиционной, и новый массовый поток беженцев, которые будут просто искать, как выжить. Россия применяет голод с первых дней войны и против наших людей. Хуже всего – в Мариуполе", – сообщил украинский лидер.

Зеленский напомнил, что этот полумиллионный город полностью заблокирован российскими войсками более месяца назад – перекрыт любой доступ как с земли, так и с моря.

"Они блокируют гуманитарные грузы, не дают завезти ничего – пищу, воду, медикаменты. Пока был снег, люди могли растопить хотя бы снег, чтобы получить воду, а сейчас нет и этого", – отметил президент.

Напомним: 4 апреля президент Украины обратился к политикам и народу Румынии. Он подчеркнул, что сейчас в Украине решается судьба всей Восточной и Центральной Европы, а также Черноморского региона.

Зеленский, который перед этим только вернулся из Бучи, показал ужасные кадры из освобожденного от россиян города и рассказал, как захватчики расправлялись с безоружным мирным населением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в обращении к правительству и народу Бельгии Зеленский подчеркнул, что весь мир сегодня знает об аде, который происходит в Мариуполе, но никто не имеет достаточной решимости помочь остановить катастрофу в этом городе и других городах нашего государства. Если мы их проиграем, не будет больше никакого крепкого Европейского Союза, потому что придет тирания и отнимет все.