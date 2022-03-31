Зеленский обратился к Бельгии: если мы проиграем Мариуполь и другие города, не будет больше никакого сильного ЕС

Весь мир сегодня знает об аде, который происходит в Мариуполе, но никто не имеет достаточной решимости помочь остановить катастрофу в этом городе и других городах нашего государства. Если мы их проиграем, не будет больше никакого крепкого Европейского Союза, потому что придет тирания и отнимет все.

Об этом в Федеральном парламенте Бельгии 31 марта говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал депутатов и членов правительства вдохновить всех европейцев сделать больше для Украины, чтобы помочь нам выгнать оккупантов и восстановить драгоценный мир (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Украинский лидер напомнил, что никто не ожидал, что Украина продержится так долго в войне против российской агрессии, но мы выстояли. Далее президент повел речь о самой критической сейчас точке в стране – городе Мариуполь.

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"Один из наиболее перспективных и экономически сильных городов Украины. Так было до этой войны. А сейчас более 90 процентов всех зданий этого города полностью разрушены российскими ударами – авиации, артиллерии, минометов, танков. Погибли тысячи мирных мариупольцев. Людей хоронят прямо в городе. Во дворах многоэтажек. Вернее, того, что осталось от многоэтажек", – сообщил бельгийским чиновникам Зеленский.

Он рассказал, насколько трудно сегодня выживать мариупольцам без воды, пищи, лекарств и всего, что может поддерживать жизнь.

"Но Мариуполь не сдается. Мариуполь продолжает бороться с оккупантами. У его защитников был выбор – они могли выйти из города и отдать его российским захватчикам. Они этого не сделали", – отметил президент.

Он рассказал, что власти делают все возможное, чтобы доставить в город гуманитарные грузы и вывезти людей, однако оккупанты препятствуют этому жесточайшими методами.

"Сегодня это самое страшное место в Европе. Там ад. Там катастрофа. О которой все знают, весь мир. Но никто не имеет достаточной решительности, чтобы помочь остановить катастрофу в этом городе и других городах нашего государства", – подчеркнул гарант.

"И сейчас я хочу спросить у всех – у вас спросить, хочу спросить у всех европейцев, которые сейчас меня слышат. На что надеются защитники Мариуполя? На что надеются защитники других городов, городков и сел Украины? Во всех районах, где битвы не менее страшны, чем было у вас под Ипром. А может быть, даже в Мариуполе страшнее... Не знаю", – добавил президент.

"Я как президент достойной страны я обращаюсь к вам с вполне логичными констатациями. С тем, что понятно абсолютному большинству мира, Европе, европейцам в разных странах. Мы же видели эти опросы, мы знаем, как нас поддерживают люди. Наши защитники достойны того, чтобы получить от Европы, за свободу которой они и воюют, то оружие, которое точно остановит наступление России – значит, наступление тирании. Когда мы говорим о самолетах, танках, артиллерийских системах, противокорабельном оружии – мы говорим о том, что действительно нужно. И что есть у стран Евросоюза, у стран НАТО. Наши защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец-то перестали зарабатывать вместе с теми, кто пытается нас уничтожить", – заверил Зеленский.

Он добавил, что защитники Украины достойны того, чтобы не гадать критерии, а знать, что Украина – будет членом ЕС.

"Ибо если они проиграют, если проигрываем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше никакого крепкого Европейского Союза. Потому что придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь", – сказал украинский президент.

Он добавил, что это не угроза, а только констатация реальности, в которой мы живем.

"То, что хорошо видно из Мариуполя. Мариуполя – штаб-квартиры европейского сопротивления. То, что хорошо видно из Украины – штаб-квартиры европейского достоинства", – отметил гарант.

Он выразил благодарность Бельгии за поддержку, которую она уже оказала нашему государству, поскольку она одна из первых начала поставлять нам оборонную помощь.

"Это исторический момент, историческая благодарность. Мы этого никогда не забудем. Вы тепло приняли уже более 30 тысяч украинцев, покинувших свои дома из-за этой войны. Но именно вы как государство – сердце Европы – можете вдохновить всех остальных европейцев сделать больше. Чтобы помочь нам выгнать оккупантов из Украины и восстановить драгоценный мир", – подчеркнул Зеленский, добавив, что мир стоит больше, чем любые ценности в мире.

"Каждый из вас хорошо знает, что нужно делать, чтобы вернуть мир. Чтобы быть действительно достойными Европы. Поэтому помогите нам, так что сделайте это! Оружие. Санкции. Членство в ЕС", – призвал украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, после выступления президента Украины Владимира Зеленского Норвегия анонсировала поставки Украине военной помощи для защиты от агрессии РФ. В частности, Вооруженные Силы Украины получат 4 тысячи единиц противотанкового вооружения.

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