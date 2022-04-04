Зеленский – народу Румынии: на территории Украины решается судьба всей Европы. Видео

Президент Украины в понедельник, 4 апреля, обратился к политикам и народу Румынии. Он подчеркнул, что сейчас в Украине решается судьба всей Восточной и Центральной Европы, а также Черноморского региона.

Обращение главы государства было опубликовано в его официальном канале в Telegram. Ему предшествовала минута молчания в румынском парламенте в память о тысячах людей, ставших жертвами войны, развязанной Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский, который перед этим только вернулся из Бучи, показал ужасные кадры из освобожденного от россиян города и рассказал, как захватчики расправлялись с безоружным мирным населением.

Видео дня

"Что они делали на нашей земле с украинскими людьми. И хочу, чтобы сейчас вы это увидели. Что оставили оккупанты после себя. Прошу прощения – видео жесткое, но это реальность...Название нашего города Буча теперь навсегда вошло в мировую историю. В историю военных преступлений. В историю истребления людей", – подчеркнул президент.

В России открыто призывают к геноциду украинцев

Он также упомянул статью, опубликованную государственным агентством РФ "РИА Новости", где пропагандисты фактически обосновывали тот геноцид, который их военные-убийцы сейчас проводят в Украине. По словам главы государства, эта статья – это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников.

"Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашего государства нужно стереть. Фактически сказано, что гибель наибольшего числа наших людей в войне только приветствуется... Я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они открыто говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту государства, они бы сделали то, что сделали в Буче – но на всей территории Украины", – сказал украинский лидер .

Зеленский отметил, что Россия даже не скрывает своих преступных побуждений, открыто призывает к геноциду. И тому есть две причины.

Первая – это абсолютная неадекватность верхушки власти РФ, которая и отдает все приказы, разрабатывает планы геноцида в Украине и пропагандирует эту кровавую войну.

"Эти люди – неадекватны. Они потеряли всякую связь с реальностью и готовы пожертвовать миллионами жизней для того, чтобы воплотить свои безумные идеи", – заявил президент.

Он добавил, что подобные события происходили в Румынии, когда у власти был Николае Чаушеску, чей режим держался только на запугивании, на репрессиях, жесткой силе и обмане.

"Ничего светлого в нем не было. Румынский народ восстал и защитил себя, спас себя. Сбросив неадекватную власть. Потому что это был единственный путь. Чаушеску, его жену, окружение, его "Секуритате" невозможно было ни в чем убедить.

Так же невозможно убедить сейчас в России и пропагандирующих войну", – объяснил глава государства.

Вторая же причина состоит в том, что в РФ полагают, что европейские лидеры не смогут им никак помешать, что они будут слабыми. Там убеждены, что Европе не хватит лидерства, что европейские народы не способны защищать объединившие континент ценности.

Зеленский отметил, что Украина – не последняя цель российской агрессии. Ибо если оккупанты захватят Одессу, от нее только один шаг до Молдовы, которая также является целью российской экспансии.

"Поэтому оборона украинцами собственного государства – является фундаментальной предпосылкой безопасности и независимости для Молдовы. А значит, предпосылкой мира во всем крупном регионе Дуная. Сейчас именно на территории Украины решается судьба всей восточной и центральной Европы, Черноморского региона. – это гарантировать безопасность Европе", – подчеркнул он.

Что должна сделать Европа

Введенных против России санкций недостаточно. По словам Зеленского, нужно сделать так, чтобы РФ сама начала искать мира с Украиной и Европой, а для этого необходимо лишить агрессора всех ресурсов, прежде всего финансовых и экономических.

"Евросоюз должен наконец-то принять принципиальное решение и закрыть порты для российских судов. Остановить транзит товаров и любую экономическую активность с Россией.

Ограничение потока денег за российские энергоносители не имеет альтернатив. Можно спорить, каким должен быть формат: полное эмбарго на поставку или программа типа "нефть в обмен на продовольствие", – но это необходимо", – сказал президент.

Но это еще не все. Каждый демократический политик должен защищать необходимость предоставления Украине всего необходимого оружия, потому что именно оно решит, кто выйдет из этой войны победителем.

Также все, от кого это зависит, должны делать все возможное для быстрого и неизбежного привлечения к ответственности всех российских оккупантов и их руководителей, совершивших военные преступления против мирного населения Украины.

"Верю, что лидерство Румынии станет одним из решающих факторов для восстановления справедливости и защиты нормальной жизни как в нашем регионе, так и Европе в целом", – добавил Зеленский.

Взаимодействие Украины и Румынии после нашей победы над РФ

Президент выразил надежду, что Румыния и румынские компании примут участие в восстановлении Украины после войны. Он предложил партнерам взять шефство над отдельным городом, регионом или отраслью, пострадавшими от агрессии России.

Глава государства также поблагодарил весь румынский народ за их хорошее отношение к украинским переселенцам, бежавшим в Румынию от войны.

"Как только ситуация это позволит, я хочу начать с вами диалог о новом всеобъемлющем соглашении, которое гарантирует абсолютную защиту и развитие нашим национальным меньшинствам – украинскому сообществу в Румынии и румынскому сообществу в Украине. Ибо наша судьба – быть столь близкими, насколько мы только можем. Наша судьба – быть защитниками свободы в нашем регионе. Наша судьба – быть вместе в Европейской семье", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский посетил разрушенные российскими оккупантами города Киевской области. Он собственными глазами увидел, что сделали россияне с Бучей, Ирпенем и Стоянкой.

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