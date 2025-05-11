Зеленский: Россия должна подтвердить прекращение огня – и Украина готова встречаться

Российская сторона должна подтвердить прекращение огня, которое в будущем станет началом окончания войны в Украине. Это является важным шагом, который ожидает весь мир, и Украина готова встречаться для переговоров с РФ.

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Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что нужно прекратить убийства людей.

"Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня", – написал украинский лидер.

Зеленский отметил, что ожидает от России согласия на полную и длительную остановку боевых действий.

"Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", – подчеркнул гарант.

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский сообщал о 12 мая как дате начала безусловного прекращения огня. По его словам, оно продлится минимум 30 дней, и является четким требованием к России, которое поддерживают международные партнеры. Президент Украины убежден, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на суше, на море.

Российский диктатор Владимир Путин 11 мая выступил со своими заявлениями, однако он ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было начаться 12 мая. Вместо этого он предложил начать очередные переговоры 15 мая, тем самым фактически отклонив требование по остановке боевых действий.

Также Путин еще раз обвинил Украину в нарушении "прекращений огня", которые объявлялись ранее. Диктатор заявил, что Россия якобы готова рассмотреть продолжение режима прекращения огня после 9 мая, но только "после анализа того, что произойдет в эти несколько дней".

После слов главы Кремля президент США Дональд Трамп опубликовал заявление о российско-украинской войне, где подчеркнул, что надеется на скорейшее окончания войны. Он подчеркнул, что следующая неделя станет "большой" и акцентировала на том, что продолжит работать как с Киевом, так и с Москвой для достижения мирного урегулирования.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже отреагировал на заявление Путина, в котором он фактически отверг идею прекращения огня с 12 мая. Он подчеркнул, что Кремль все еще пытается выиграть для себя время. Макрон предположил, что российское руководство "ищет пути выхода, но стремится выиграть время". Он также отметил, что для начала прямых переговоров между сторонами конфликта необходимо полное и безоговорочное прекращение огня.

В соцсети Х французский лидер призвал прекратить огонь сейчас, чтобы переговоры могли начаться.

"В Киеве и с президентом Трампом мы сделали четкое предложение: безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника. Мы ожидаем такого же четкого ответа от России. Вы не можете вести переговоры, когда говорит оружие. Вы не можете говорить, если в то же время бомбардируют людей. Мы нуждаемся в прекращении огня сейчас, чтобы переговоры могли начаться. Ради мира", – написал Макрон.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил позитивные сдвиги РФ в вопросе окончания войны и призвал сделать конкретные шаги.

"Позиция Украины является последовательной. Президент Владимир Зеленский об этом четко заявляет. Задекларированная Россией готовность к прекращению войны – это положительный знак. Давайте сделаем конкретные шаги к этому. Начиная с полного 30-дневного прекращения огня 12 марта, которое, как мы ожидаем, Россия подтвердит, и переговоров", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее представитель государственного департамента США Темми Брюс заявила, что от России ожидают не очередных заявлений, а реальных действий, направленных на деэскалацию конфликта.

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