РФ будут судить не по словам, а по действиям: в Госдепе США отметили необходимость прекращения огня

Соединенные Штаты заинтересованы в восстановлении Украины, поэтому требуют реального прекращения огня. В связи с этим от России ожидают не очередных заявлений, а реальных действий, направленных на деэскалацию конфликта.

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По словам представителя государственного департамента США Темми Брюс, сделка о редкоземельных металлах является значительным усилением национальной безопасности Украины. Об этом она заявила в эфире News Nation.

В госдепе отметили, что США ожидают от РФ не заявлений, а действий, по которым и будут судить Москву. Кроме того, там заявили, сто Вашингтон заинтересован в восстановлении Украины, но для этого требуется прекращение огня.

"Госсекретарь сказал, что мы будем судить Россию не по словам, а по действиям. Мы также знаем, что у нас огромное соглашение с Украиной относительно фонда реинвестирования не только критически важных полезных ископаемых, но и других источников энергии, где речь не идет об использовании долларов американских налогоплательщиков, но доходы от этого соглашения частично идут", – сказала Брюс.

В то же время она уточнила, что экономическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной не связано с переговорами о прекращении огня и войной. При этом Брюс подчеркнула, что сейчас США идут Америка бок о бок с Украиной, и это является значительным усилением национальной безопасности.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением, но ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая. Вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры. Подробнее об этом говорилось в совместном заявлении участников саммита "коалиции желающих".

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