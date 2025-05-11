'Этого недостаточно': Макрон вслед за Трампом ответил на заявление Путина о прямых переговорах

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина, в котором он фактически отверг идею прекращения огня с 12 мая. Глава государства подчеркнул, что Кремль все еще пытается выиграть для себя время.

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В то же время Макрон констатировал, что ответ Путина был "недостаточным". Об этом сообщает журнал Barrons.

Французский президент поделился своими впечатлениями от заявления Путина в польском городе Перемышль по возвращении из поездки в Украину. Макрон отметил, что российская власть "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".

Также он добавил, что для того, чтобы начинать прямые переговоры между сторонами конфликта, необходимо полное и безусловное прекращение огня.

"Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры", – заявил Макрон.

Напомним, президент США Дональд Трамп опубликовал заявление о российско-украинской войне после того, как диктатор РФ Владимир Путин фактически отмахнулся от предложение прекратить огонь. Глава Белого дома заявил, что надеется на скорейшее окончание войны.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин выступил с заявлением, но ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая. Вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры. Подробнее об этом говорилось в совместном заявлении участников саммита "коалиции желающих".

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