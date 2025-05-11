Путин отмахнулся от перемирия и попросил прямых переговоров: Трамп ответил

Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление о российско-украинской войне после того, как диктатор РФ Владимир Путин фактически отмахнулся от предложение прекратить огонь. Глава Белого дома заявил, что надеется на скорейшее окончание войны.

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Также он подчеркнул, что следующая неделя станет "великой". Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

В начале своего заявления американский президент заявил о "потенциально великом дне" для России и Украины. Однако завершил свой пост Трамп надеждой на "великую неделю".

В целом президент Соединенных Штатов выразил надежду, что в ближайшее время российско-украинская война подойдет к концу. Также Трамп подчеркнул, что продолжит работать как с Киевом, так и с Москвой, чтобы добиться мирного урегулирования.

"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку этj бесконечнjt "кровопролитие", как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает ВЕЛИКАЯ неделя!", – заявил американский президент.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением, но ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая. Вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

Ранее представитель государственного департамента США Темми Брюс заявила, что от России ожидают не очередных заявлений, а реальных действий, направленных на деэскалацию конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры. Подробнее об этом говорилось в совместном заявлении участников саммита "коалиции желающих".

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