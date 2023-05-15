Зеленский прибыл в Британию и начал переговоры с Сунаком: ключевым будет несколько вопросов. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе продолжил официальные визиты в государства Европы, которые помогают украинцам в отражении российской агрессии. В понедельник, 15 мая, он посетил Великобританию и встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком.

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Они начали переговоры, ключевыми на которых будет несколько вопросов, касающихся войны и военной поддержки. Об этом сообщил британский премьер, опубликовав в Twitter фото теплой встречи с украинским лидером (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"С возвращением, Зеленский", – написал он к снимку, на котором встречает гостя дружескими объятиями.

Зеленский ответил, что тоже рад снова встретиться с премьер-министром Британии.

"Продолжаем работать ради победы Украины", – процитировала президента его пресс-служба.

Риши Сунак приветствовал украинского лидера в своей загородной резиденции в рамках его неожиданного визита. Издание CNBC пишет, что он состоялся после поездки Зеленского по нескольким европейским столицам в последние дни, когда он как президент пытается заручиться большей военной поддержкой в ​​преддверии контрнаступления ВСУ. Отмечается, что после переговоров лидеров Лондон намерен увеличить помощь Киеву.

В частности, на Даунинг-стрит заявили, что британское правительство подтвердит дальнейшую поставку Британией сотен ракет ПВО и дополнительных беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия, летящих на более чем 200 км.

"Все это будет доставлено в ближайшие месяцы, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что в ходе этой встречи Сунак обсудит с Зеленским, какая поддержка нужна Украине со стороны международного сообщества, как в плане срочной военной техники, так и долгосрочной обороны.

"Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую она не выбирала и не провоцировала. Им нужна постоянная поддержка международного сообщества для защиты от шквала безжалостных и неизбирательных атак, которые были повседневной реальностью уже больше года", – заявил перед встречей британский премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский ездил в Германию. В Берлине он провел ряд переговоров с немецкими лидерами, а в Аахене получил премию Карла Великого, которую присудили ему и украинскому народу за "защиту свободы, демократии и европейских ценностей".

Уже вечером воскресенья Зеленский прилетел в Париж и впоследствии провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ключевые потребности Украины и ее шаги на пути в НАТО, усиление давления на Кремль, а также призвали Россию немедленно вывести войска из Украины.

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