Зеленский и Макрон призвали Россию немедленно вывести войска из Украины и обсудили усиление давления на Кремль

Во время визита в Париж президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в очередной раз осудили длительную военную агрессию России и призвали оккупантов вывести войска из Украины в пределах международно признанных границ. Также главы государств акцентировали на необходимости усилить давление на Кремль путем ужесточения санкций против страны-агрессора.

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В свою очередь Франция заверила, что будет продолжать оказывать военную и другую всестороннюю помощь Украине для борьбы против российских оккупационных войск. Об этом говорится в совместной декларации Украины и Франции, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Франция и Украина отдельно призывают Россию немедленно, полностью и безоговорочно вывести войска из Запорожской атомной электростанции, безответственный захват и милитаризация которой российскими вооруженными силами создают серьезную угрозу.

Президент Макрон заявил, что его страна остается непоколебимой в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Также Франция высоко оценивает решительность и мужество украинского народа и Вооруженных сил и признает их значительный вклад в безопасность Европейского континента и за его пределами.

Во время переговоров Зеленский и Макрон обсудили необходимость усилить коллективное давление на страну-агрессор РФ путем дальнейших санкций, чтобы ослабить способность оккупантов продолжать агрессию. Также был поднят вопрос об эффективности внедрения санкций против РФ, в частности, о предотвращении и противодействии обходу санкций в третьих странах и со стороны третьих стран.

Украина и Франция договорились продолжать вместе с другими странами разрабатывать механизмы компенсации потерь, разрушений и ущерба, нанесенного российской агрессией.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров з главой украинского государства Владимиром Зеленским в Париже заявил, что страна готовит новые поставки техники для ВСУ. В ближайшее время Франция оснастит несколько батальонов украинской армии десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

Ранее Макрон заявил, что РФ "геополитически проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая. Россия также утратила контроль в Балтийском море из-за своих агрессивных действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что не существует никакой реальной причины, почему Украина до сих пор не стала членом НАТО. Он сказал, что украинские воины, мужественно и героически сражающиеся на поле боя с российскими оккупантами, защищая общие интересы Европы, должны быть в одном ряду с военными Альянса.

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