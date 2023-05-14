Зеленский прибыл в Берлин и анонсировал встречи с немецкими лидерами: о чем будут говорить

В ночь на воскресенье, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Германии Берлина. Он рассказал, о чем будет говорить с немецкими лидерами уже сегодня днем.

Видео дня

Речь в частности пойдет об оружии и усилении украинской системы ПВО. Об этом глава государства сообщил в Twitter и Telegram.

"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность", – написал президент.

Как известно, этот визит в Германию станет для Зеленского первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В Берлине гарант встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем.

Также 14 мая в немецком Аахене Зеленскому должны вручить престижную премию имени Карла Великого – ее он получит от имени всего украинского народа. С 1950 года премию присуждают деятелям, которые внесли выдающийся вклад в дело европейского единства.

Отметим, что в Берлин Зеленский полетел из Италии – там 13 мая он провел ряд встреч.

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 мая в Ватикане состоялась первая личная встреча Зеленского и Папы Римского с начала войны. Глава государства обсудил с Папой "формулу мира" и призвал Ватикан осудить преступления РФ в Украине.

– Перед этим в Риме Зеленский встретился с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой во время официального визита в Италию. На встрече лидеры двух государств обсудили украинскую формулу мира.

– Также Зеленский встретился с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. После переговоров с главой украинского государства премьер Италии заявила о непоколебимой поддержке Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!