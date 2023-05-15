Франция передаст Украине десятки единиц бронетехники: появились детали переговоров Зеленского и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров з главой украинского государства Владимиром Зеленским в Париже заявил, что страна готовит новые поставки техники для ВСУ. В ближайшее время Франция оснастит несколько батальонов украинской армии десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

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Заявление Макрона процитировало издание BFMTV. Он сказал, что в настоящее время готовятся новые поставки, "чтобы на постоянной основе учитывать потребности Украины".

По его словам, также Париж научит украинских военных пользованию этой техникой.

"Военная поддержка, оказываемая Францией с начала войны для того, чтобы Украина могла защитить себя, продолжается, и новые поставки готовятся с учетом самых неотложных потребностей Украины во все времена", – сказал он.

Также, как отмечается, Макрон и Зеленский говорили про необходимость усиления санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Президент Франции, кроме того, отметил, что страна хочет помочь "Украине продолжить свой путь к евроатлантической семье".

О результатах переговоров также сообщили в Офисе президента Украины. Как отмечается, в приоритете было обсуждение нужд нашей страны для укрепления своей обороноспособности, защиты украинского неба.

Как отмечается, Зеленский пригласил Макрона присоединиться к формированию "коалиции истребителей", которое уже долгое время ожидает Украина.

Отдельно политики говорили об украинской формуле мира и о поддержке Францией европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает конкретных политических решений Вильнюсского саммита НАТО в ответ на заявку на членство в Альянсе.

"Мы ожидаем от Альянса конкретных решений по четкому алгоритму движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до членства", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что не существует никакой реальной причины, почему Украина до сих пор не стала членом НАТО. Он сказал, что украинские воины, мужественно и героически сражающиеся на поле боя с российскими оккупантами, защищая общие интересы Европы, должны быть в одном ряду с военными Альянса.

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