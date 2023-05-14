'Россияне свалили' награду Карла Великого во время мощной речи Зеленского: президент пошутил и сорвал шквал аплодисментов. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. В немецком Аахене он получил премию Карла Великого, присужденную ему и украинскому народу за "защиту свободы, демократии и европейских ценностей".

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Во время мощных слов о победе над Россией награда Карла Великого громко свалилась с подставки (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Russians", – прокомментировал президент.

"Но мы не боимся, потому что мы вместе!" – метко продолжил он.

Тем самым глава государства сорвал шквал аплодисментов. Присутствующие лидеры рассмеялись и еще долго хлопали в ладоши.

"Из-за вашего мужества и стойкости, вашей жертвенности и ценности я не могу придумать более достойного лауреата премии Карла Великого, чем президент Зеленский и народ Украины", – сказала на церемонии вручения президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

С выступлениями выступили канцлер ФРГ Шольц и премьер Польши Моравецкий.

Премию имени Карла Великого вручают с 1950 года. Одним из первых ее лауреатов был бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 14 мая посетил город Аахен (Германия) для того, чтобы принять престижную премию имени Карла Великого. Ее вручили украинскому народу и нашему президенту за вклад в развитие Европы и европейскую интеграцию.

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