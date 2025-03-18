'Помним каждого и каждую': Зеленский во Львове почтил память павших защитников и защитниц Украины. Видео

Во вторник, 18 марта, президент Владимир Зеленский прибыл з необъявленным визитом во Львов. Гарант почтил память украинских военных на Лычаковском кладбище, отдавших свою жизнь за независимость украинского государства.

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Соответствующим видео он поделился в своем Telegram-канале. Президент подчеркнул, что Украина помнит каждого павшего Героя.

"Львов. Почтил память павших защитников и защитниц Украины. Помним каждого и каждую, кто отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу и будущее нашего государства. Вечная память героям", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский возложил цветы на могилы Героев, погибших в результате вторжения страны-террористки России в Украину.

Напомним, 17 марта Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и новым начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. В разговоре речь шла о ситуации на фронте и гарантиях безопасности. Также украинский лидер определил первоочередные задачи для руководителей.

Как сообщал OBOZ.UA, после "конструктивного" разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, Зеленский заявил, что Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. В то же время Российская Федерация должна перестать выдвигать собственные условия.