'Россия должна перестать выдвигать условия': Зеленский заявил, что Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня

Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но Российская Федерация должна перестать выдвигать условия.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Она была, как обычно, очень конструктивной.

В ходе разговора политики, в частности, обсудили результаты состоявшейся в субботу онлайн-встречи лидеров.

"Коалиция стран, которые готовы работать вместе с нами ради приближения справедливого и продолжительного мира, увеличивается. Это очень важно", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия.

Отдельно президенты обсудили работу своих команд по формированию четких гарантий безопасности.

"Позиция Франции по этому вопросу очень конкретна, и мы ее абсолютно поддерживаем. Продолжаем работать и координируем следующие шаги и контакты с партнерами. Спасибо за все усилия для скорейшего достижения мира", – резюмировал этот разговор президент.

Ранее стало известно о том, что в понедельник, 17 марта, Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем. В частности, политики обсудили 30-дневное прекращение огня. Во время разговора Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Москва хочет не мира, а продолжения войны.

Накануне премьер-министр Канады Марк Карни, недавно вступивший в должность, пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в следующем саммите G7. Встреча на высшем уровне глав государств "Большой семерки" запланирована на июнь этого года в канадской провинции Альберта. По словам Карни, он передал Зеленскому приглашение на саммит во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора 16 марта.