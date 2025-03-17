'Нужно максимальное обеспечение бригад': Зеленский провел совещание с Умеровым и Игнатовым

Президент Владимир Зеленский провел совещание с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым и новым начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Во время встречи речь шла о ситуации на фронте и гарантиях безопасности.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. В частности, гарант определил первоочередные задачи для руководителей.

"Совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и новым начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Обсудили ситуацию на фронте и во взаимодействии с партнерами по гарантиям безопасности для Украины. Определил ключевые задачи", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поручил министру обороны Умерову как можно быстрее сформировать команду для взаимодействия с партнерами по всем деталям системы безопасности, которые нужны для Украины и "внедрение решений, принимаемых на военно-политическом уровне". Через несколько дней сформированная команда примет участие в работе в Лондоне на встрече военных представителей.

Новому главе Генштаба президент поручил ускорить создание корпусной системы в Вооруженных силах и провести проверку актуальных потребностей боевых бригад. Гарант отметил необходимость максимального обеспечения бригад, чтобы сохранить позиции Украины на фронте и в дипломатической сфере.

"Укрепление армии – это неизменный приоритет, и в этом вопросе не может быть шагов назад. Силы обороны и безопасности Украины, оборонно-промышленный комплекс и многоуровневое взаимодействие с партнерами являются основой нашей независимости", – резюмировал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 марта, указом президента на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины был назначен генерал-майор Андрей Гнатов. До этого он занимал должность заместителя начальника. В ведомстве подчеркнули, что перед Гнатовым стоит задача повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ.

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