Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию и назвал ключевые темы переговоров. Видео

В пятницу, 24 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Там он встретится с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Он добавил, что в ходе встречи стороны будут развивать безопасность, энергетические и инфраструктурные соглашения.

"Прибыл в Саудовскую Аравию, где встречусь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом", – написал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что на встрече с европейскими лидерами, которая состоялась 23 апреля, были обеспечены финансовые гарантии для поддержки устойчивости нашего государства, а "сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры".

Зеленский отметил важность взаимного усиления и отметил содержательное и результативное сотрудничество между странами.

