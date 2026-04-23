Украина стремится к ускорению членства в ЕС с четкой датой его начала, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания глав государств и правительств Европейского Союза и заявил о стремлении Украины ускорить вступление в ЕС. Он отметил необходимость определить четкую дату начала этого процесса. Обращение состоялось во время встречи лидеров ЕС.

Зеленский обнародовал свою позицию в Facebook после обращения к европейским лидерам. В сообщении он поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул важность движения Украины к членству.

Президент отметил: "Мы стремимся к такому же полноправному членству, которое имеет каждое государство Европейского Союза".

Позиция Украины

Президент заявил, что Украина в войне защищает не только себя, но и европейский образ жизни. По его словам, совместными усилиями Европа и Украина способны обеспечить собственную безопасность. Он также подчеркнул, что результатом обороны и реформ должно стать полноправное членство Украины в ЕС.

Зеленский обратил внимание на риски затягивания процесса. Он считает, что отсутствие четких сроков может создать условия для блокировки со стороны России.

"Это необходимо, чтобы не допустить бесконечного блокирования нашего пути Россией. И не только блокирования, но и раскола и ослабления Европы с целью остановить Украину. Четкий график и ускоренная процедура могут это предотвратить. Именно поэтому мы об этом просим. Мы готовы работать вместе, чтобы обеспечить членство Украины", – заявил президент.

Ключевые шаги вступления

Украина ожидает уже в мае перейти к разблокированию переговорных кластеров. Речь идет об открытии первого кластера и дальнейшее открытие еще пяти. После этого, по словам президента, страна планирует начать процесс закрытия соответствующих разделов.

Президент подчеркнул, что Украина готова работать вместе с партнерами для достижения этого результата. Он подчеркнул, что ускорение вступления является важным не только для Украины, но и для стабильности всей Европы.

"И важно, чтобы уже в мае мы смогли перейти к разблокированию кластеров – открыть первый кластер и сразу остальные пять кластеров, а затем начать закрытие разделов. Мы стремимся к такому же полноправному членству, которое имеет каждое государство Европейского Союза – от Кипра до Польши. Единственное, о чем мы просим, – это ускорение полноправного членства с четкой датой его начала", – отметил Зеленский.

