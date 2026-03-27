Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве: Зеленский раскрыл детали. Фото

В пятницу, 27 марта, Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве. Документ закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Соглашение подписано перед встречей главы государства с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом.

По словам главы государства, документ подписан между министерствами обороны обеих стран.

"Готовы делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней. Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива. И Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина", — сказал Зеленский, подчеркнув, что сотрудничество между Киевом и Эр-Риядом может быть взаимовыгодным.

В частности, во время встречи, стороны также обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского Залива, помощь иранскому режиму аятолл со стороны России, ситуацию на топливных рынках и возможное энергетическое сотрудничество.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию в четверг 26 марта. Глава государства должен обсудить вопросы безопасности и сотрудничества.

Поездка проходит на фоне активных международных контактов Украины по укреплению оборонного сотрудничества и привлечения стран Глобального Юга к реализации Формулы мира.

В частности глава государства также провел встречу с военными экспертами, которые более недели работают в стране по консультациям по противодействию иранским дроновым ударам. Они доложили о первых результатах своей работы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство иностранных дел Саудовской Аравии проинформировало военного атташе Ирана и еще четырех сотрудников посольства, что они признаны персонами нон грата и теперь должны покинуть страну в течение 24 часов. Причиной называют продолжение иранских атак по территории страны.

