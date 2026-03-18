'Пошли дальше': Зеленский рассказал, как Иран помог России в войне против Украины. Видео

С начала полномасштабной войны России против Украины Тегеран всячески оказывал помощь Москве. Иранские специалисты учили россиян запускать дроны по украинским городам и активно поставляли вооружение в РФ.

Поэтому Украина не слишком позитивно относится к Ирану, а именно к нынешнему режиму. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду, 18 марта.

"Они пошли дальше, кроме партий "Шахедов", они (иранцы. – Ред.) их (россиян. – Ред.) обучали атаковать и тренировали. Также они передавали им и другое оружие: артиллерию, ракеты и т.д. После всего этого иранская сторона сказала, что поставок больше не будет, но они пошли дальше", – сказал глава государства.

Иран помогал РФ убивать украинцев

Украинский лидер добавил, что Иран не остановился – передал лицензии России и помог построить два крупных завода по производству беспилотников.

"Россия смогла выйти на тот уровень, который сегодня применяет 350 - 500 дронов во время массированной атаки за одну ночь. Разрушения колоссальные, люди были без света, без воды и без отопления. Я хочу напомнить, что первая зима полномасштабной войны была также очень страшной – у нас был блекаут. Достичь такого результата, как блекаут, можно было исключительно благодаря массированным ударам по энергетике, которые обеспечивали иранские дроны", – подчеркнул Зеленский.

Поэтому, подчеркнул глава государства, "ничего положительного у нас к такому режиму, который все это делал нашей стране, не может быть", потому что "они учили русских нас убивать именно дальнобойными дронами, атакуя, а мы передали странам Ближнего Востока нашу экспертизу как защищаться. Это совершенно разный подход".

