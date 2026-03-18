Зеленский ответил, повлияла ли война на Ближнем Востоке на поставку оружия Украине. Видео

Несмотря на начало боевых действий на Ближнем Востоке из-за иранской агрессии и военной помощи странам Персидского залива, Украина продолжает получать военную помощь. В то же время, Киев обеспокоен их потенциальным уменьшением.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Мадриде. По его словам, поставки оружия Украине продолжают поступать.

"Никто не останавливал поставки в Украину, и у нас есть все эти поставки. Конечно, мы боимся, что они уменьшатся, поэтому я уже начал общаться с европейскими партнерами относительно того, на что мы можем рассчитывать в случае большого дефицита", – сказал президент.

Что еще говорил Зеленский

Глава государства также отметил, что экспорт украинских дронов не может быть эффективным без комплексного подхода и участия военных специалистов. Сами технологии не обеспечивают результат без подготовленных команд и программного обеспечения.

"Это о дронах-перехватчиках, которые дешевы, но их нужно очень много. Но недостаточно, чтобы были тысячи этих дронов без софта, без наших инженеров, без технологической команды и без наших военных экспертов", – сказал он, подчеркнув, что даже тысячи таких дронов не дадут результата без надлежащего программного обеспечения, инженерной поддержки и военных.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что на Ближнем Востоке на сегодняшний день находится 201 украинский военный эксперт для помощи в организации отражения дроновых атак Ирана. В частности, наши специалисты уже работают в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии, а также еще 34 таких эксперта готовятся к командировке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его стране больше не нужна помощь Украины для противодействия иранским беспилотникам – ведь война с Ираном может вскоре завершиться, поэтому американские силы способны самостоятельно обеспечить защиту от воздушных атак.

