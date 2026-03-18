'Нужна военная команда': Зеленский указал на нюанс с экспортом дронов и развитием технологий. Видео

Экспорт украинских дронов не может быть эффективным без комплексного подхода и участия военных специалистов. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сами технологии не обеспечивают результат без подготовленных команд и программного обеспечения.

По его словам, современная война требует скорых и системных решений, а не только поставок техники. Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 18 марта.

Зеленский обратил внимание на ключевой аспект развития и экспорта беспилотных технологий. Речь идет, в частности, о дронах-перехватчиках, относительно дешевых в производстве, но требующих массового применения для достижения эффекта.

В то же время глава государства подчеркнул, что даже тысячи таких дронов не дадут результата без надлежащего программного обеспечения, инженерной поддержки и профессиональных военных, умеющих их использовать.

"Это о дронах-перехватчиках, которые дешевы, но их нужно очень много. Но недостаточно, чтобы были тысячи этих дронов без софта, без наших инженеров, без технологической команды и без наших военных экспертов", – сказал он.

По словам главы государства, вопрос экспорта нельзя сводить только к передаче техники. Он отметил, что многие страны уже имеют современные системы противовоздушной обороны, однако этого недостаточно для полной защиты.

"У них самое главное, что есть сейчас в мире - системы ПВО. Но этого недостаточно, чтобы защитить людей, детей, граждан, инфраструктуру, энергию, воду, школы, университеты, все остальное", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что современные вызовы требуют скорых решений, включающих не только закупку дронов, но и совместную работу государств.

"Быстрые решения – это не только дроны. Мы говорим не только об экспорте, но и о том, как вместе находить решения и закупать тысячи таких дронов", – пояснил он.

Отдельно президент отметил важность создания эффективного взаимодействия между государственным и частным сектором.

Что предшествовало

Украина и ранее предлагала другим государствам помощь в организации противовоздушной обороны с учетом нового времени и новых вызовов. По словам украинского лидера, "Великобритания четко видит эти возможности" и понимает, что соглашения с Украиной "всегда надежны".

Именно поэтому 17 марта Украина и Британия "подписали соответствующую декларацию", добавил украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна больше не нуждается в помощи Украины для противодействия иранским беспилотникам – ведь война с Ираном может вскоре завершиться, поэтому американские силы способны самостоятельно обеспечить защиту от воздушных атак.

