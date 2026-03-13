Зеленский прибыл с визитом в Париж: запланированы переговоры с Макроном

13 марта президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. В столице Франции запланирована встреча украинского лидера с Эммануэлем Макроном и ряд других мероприятий.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он рассказал журналистам о программе визита.

В рамках визита президент Зеленский встретится с французским коллегой Макроном. Лидеры проведут совместную пресс-конференцию, а затем продолжат общение тет-а-тет.

Кроме этого, украинский глава государства имеет запланированную встречу со студентами.

Напомним, 12 марта Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию. Там глава государства провел встречу с президентом Никушором Даном . Вместе они подписали документы о стратегическом партнерстве между нашими странами для сотрудничества в ключевых сферах экономики и безопасности.

Также глава государства встретился с украинскими пилотами, которых страны-партнеры обучают управлять F-16 в Европейском тренировочном центре. Первые наши воины начали тренировки на этой базе в 2024 году – часть из них уже выполняет боевые задачи и защищает Украину от российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

