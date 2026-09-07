Зеленский предложил Нью-Йорк местом для переговоров: Украина хочет использовать осень для перезапуска дипломатии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет использовать сентябрь и октябрь для возобновления дипломатического процесса. Он предложил Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, которая состоится в конце этого месяца, в качестве возможного места проведения дальнейших переговоров между США и Украиной.

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Об этом Зеленский сказал в интервью Axios. Также существует возможность проведения очередного раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, хотя решение по этому поводу еще не принято.

"У нас есть сентябрь и октябрь, чтобы найти любой вариант для диалога. Без диалога… мы не получим результата. Я думаю, что президент Трамп сможет найти способ для реального начала переговорного процесса еще до наступления холодной зимы", – отметил глава государства.

На вопрос, предусматривает ли новый подход США как возобновление переговоров, так и попытки достичь договоренностей, которые позволили бы Украине и России пережить зиму без серьезной эскалации, он ответил, что такое толкование "очень близко к реальности этих разговоров".

Позиции России и Украины накануне зимы

Зеленский заявил, что, по информации, полученной им от американских посланников, "россияне готовы к переговорам". Однако он остается скептичным, поскольку действия России на поле боя и недавняя эскалация атак не свидетельствуют о готовности к компромиссу.

В то же время украинский президент считает, что после визита американских посланников диктатор Владимир Путин "готов обсудить" предложения по продвижению переговоров.

По словам главы государства, диктатор рассчитывает на то, что зима нанесет Украине достаточный ущерб, чтобы заставить Киев пойти на дальнейшие уступки. "Россия действительно считает, что эта зима поможет им нас сломать", – сказал он.

В Москве надеются, что масштабное зимнее наступление и атаки на украинскую инфраструктуру станут "мощным ударом", после которого Украина станет "более склонной к компромиссам".

Зеленский подчеркнул, что Украина уже пошла на все возможные уступки и что любой дипломатический процесс также потребует гарантий безопасности и пакета экономической поддержки.

Глава государства отметил, что Украине необходимо оставаться сильной в военном плане на протяжении всего дипломатического процесса. Он добавил, что Киев сейчас находится в лучшем положении на поле боя, чем раньше, несмотря на нехватку средств противовоздушной обороны и постоянные российские атаки дронами и ракетами.

Россия, тем временем, также сталкивается с рисками в преддверии зимних месяцев, сказал Зеленский, ведь Украина может нанести ей экономический удар.

"Когда они нанесли удар по нашей электроэнергетике, мы заблокировали им возможность продавать нефть и газ", – сказал президент и предупредил, что перебои с экспортом сельскохозяйственной продукции могут привести к росту мировых цен на продовольствие и вызвать продовольственную нестабильность.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в воскресенье, 6 сентября, впервые посетили Украину. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии.

Уиткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

По словам Уиткоффа, США стремятся к дипломатическому урегулированию войны в Украине и ожидают скорого объявления о начале трехсторонних переговоров. Американская делегация привезла в украинскую столицу важные идеи, которые ранее обсудила во время визита в Москву.

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