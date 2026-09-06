Зеленский показал совещание перед переговорами с представителями США: предложения готовы

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой перед встречей с представителями президента США. По его словам, Украина подготовила свои предложения и готова к конструктивному диалогу.

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Глава государства подчеркнул, что Киев заинтересован в завершении войны, но ожидает гарантий безопасности и достойного послевоенного мира. Об этом он сообщил в своем Telegram-аккаунте.

Зеленский провел совещание перед переговорами

Зеленский опубликовал фото с совещания с украинской переговорной группой накануне встречи с представителями американской стороны.

"Совещание с нашей переговорной группой перед встречей с представителями президента США. Готовы к переговорам", – отметил президент.

По его словам, Украина настроена на конструктивный диалог и стремится приблизить окончание войны.

Какие условия важны для Украины

Зеленский подчеркнул, что для Украины важны не только прекращение боевых действий, но и гарантии безопасности, а также условия будущего мира.

"Украина всегда была и будет конструктивной. Мы заинтересованы в скорейшем завершении войны. Мир нужен. Гарантии безопасности нужны. Достойный характер послевоенного мира нужен", – заявил глава государства.

Он также сообщил, что украинская сторона уже подготовила свои предложения для переговоров.

"Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в субботу, 5 сентября, спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным. Целью визита стало обсуждение дальнейших шагов по прекращению войны РФ против Украины. В состав американской делегации также вошли представители ряда государственных структур США, в частности Госдепа и Министерства финансов.

Уиткофф и Кушнер провели в Кремле трехчасовую встречу с Путиным, которая , как можно судить по заявлениям из Москвы, вновь ни к чему не привела.

Трамп тем временем уверен в успехе переговорного процесса, ведь к российскому диктатору он "отправил двух замечательных переговорщиков" — которые уже "проявили" свои дипломатические таланты, в частности, на переговорах с Ираном.

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