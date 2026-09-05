"Я отправил двух замечательных переговорщиков": Трамп о мирных переговорах и возможности нападения России на НАТО. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что его специальные представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправляются в Москву и Киев с предложением о прекращении войны России против Украины. По его словам, он считает, что существует "большая вероятность" достижения договоренности.

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Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Он также заверил, чтоне ожидает нападения России на НАТО.

Виткофф и Кушнер везут предложение о прекращении войны

Трампа попросили прокомментировать поездки его спецпредставителя Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, которые, как ожидается, состоятся в эти выходные.

Президент США заявил, что его представители везут сторонам конкретное предложение о прекращении войны.

"Виткофф и Кушнер везут предложение о прекращении войны. Это должно уладиться. Так я и поступил. Я отправил Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, двух замечательных переговорщиков, посмотреть, сможем ли мы что-то сделать. И есть большая вероятность, что мы это сделаем", — сказал Трамп.

Трамп не видит угрозы нападения Путина на НАТО

Отдельно журналисты спросили Трампа о российской диверсии в аэропорту Лейпцига в Германии и о том, может ли он рассматривать подобные действия как нападение на НАТО.

Президент США ответил, что не считает нападение России на Альянс вероятным. Он также заявил, что продолжает поддерживать контакт с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я не думаю, что Путин будет нападать. Я общаюсь с Путиным, я его очень хорошо знаю. Путин не намерен атаковать территорию НАТО", — заявил Трамп.

По его словам, он не видит оснований полагать, что Москва планирует прямое нападение на страны Североатлантического альянса.

Трамп вновь заявил о "ненависти" между Зеленским и Путиным

Комментируя перспективы завершения войны, американский президент в очередной раз заявил, что между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным существует личная неприязнь, которая якобы затрудняет переговорный процесс.

"В России и Украине есть проблема с личностями. Зеленский и Путин действительно ненавидят друг друга. Знаете, что такое ненависть? У них настоящая ненависть, и это им мешает", — сказал Трамп.

Он неоднократно делал подобные заявления, объясняя сложность достижения договоренностей между сторонами конфликта личными отношениями между украинским и российским лидерами.

Трамп в очередной раз повторил мантру о "8 завершенных войнах" и Нобелевской премии

Во время пресс-конференции Трамп не упустил возможности в очередной раз повторить свою мантру о восьми войнах, которые он якобы завершил, но не получил за это должного признания.

Он в очередной раз пожаловался, что не получил Нобелевскую премию за свои международные миротворческие инициативы и на то, что его в Норвегии "не любят".

"Я положил конец восьми войнам. Я завершил восемь войн. Но заслуги за это мне не признают. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет. Хотя человек, который её получил, был настолько мил, что отдал её мне. Она сказала: "Никто в истории Нобелевской премии не заслуживает её больше, чем вы". Но в Норвегии меня не любят, потому что считают меня немного консервативным", — пожаловался Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле не ожидают, что визит Виткоффа и Кушнера принесет договоренности, и , пессимистично оценивают перспективы их поездки. Предыдущие визиты американских представителей в Россию не принесли заметного прогресса. Поэтому там не видят оснований полагать, что на этот раз ситуация изменится.

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