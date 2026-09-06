Не только Уиткофф и Кушнер: медиа выяснили, кто ещё приехал на переговоры к Путину

В субботу, 5 сентября, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным. Целью визита стало обсуждение дальнейших шагов по прекращению войны РФ против Украины.

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В состав американской делегации также вошли представители ряда государственных структур США, в частности Госдепа и Министерства финансов. Подробности сообщили сразу два американских журналиста, Барак Равид и Стив Холланд.

Что известно

И журналист Axios Равид, и представитель Reuters Холланд опубликовали в сети Х практически идентичные инсайды, полученные от неназванного "чиновника Белого дома". Из них следует, что переговорщики Дональда Трампа остались довольны трехчасовой беседой с российским диктатором, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест.

"Обе стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели, и с нетерпением ждут столь же продуктивных встреч завтра (6 сентября. – Ред.) в Украине", – цитируют журналисты слова источника.

При этом Равид раскрыл несколько больше подробностей о составе американской делегации, которая накануне посетила Москву. Вместе с Уиткоффом и Кушнером "для продвижения мирной инициативы президента Трампа по войне между Россией и Украиной" в столицу государства-агрессора прибыли должностные лица Совета национальной безопасности США, Государственного департамента и Министерства финансов.

Последнее, по словам Равида, представлял Джин Лендж, американский финансист, который по состоянию на сентябрь 2026 года исполняет обязанности руководителя подразделения по вопросам санкций (временный исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам терроризма и финансовой разведки, TFI). Правда, во встрече с Путиным чиновник, которого американские СМИ называют "королём санкций", не принимал участия: в это время он встречался с переговорщиком российского диктатора Кириллом Дмитриевым.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Уиткофф и Кушнер провели в Кремле трехчасовую встречу с Путиным, которая, как можно судить по заявлениям из Москвы, снова ни к чему не привела.

Трамп тем временем уверен в успехе переговорного процесса, ведь к российскому диктатору он "отправил двух замечательных переговорщиков" – которые уже "проявили" свои дипломатические таланты, в частности, на переговорах с Ираном.

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