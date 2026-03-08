Зеленский подтвердил, что США и страны Персидского залива обращались к Украине за помощью насчет дронов Ирана

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты и страны Персидского залива обращались к Украине за помощью в противодействии иранским дронами. По словам главы государства, Украина готова предоставить экспертную помощь и поделиться опытом военных.

Видео дня

В то же время Зеленский считает, что Европа также должна задуматься над своей обороноспособностью. Об этом президент рассказал на брифинге 8 марта.

Военная помощь Ближнему Востоку

Украинские президент подтвердил, что Украина готова помощь американцам бороться с дронами-камикадзе и крылатыми ракетами на Ближнем Востоке. Однако он подчеркнул, что это должно показать Европе, чтоб необходимо думать о собственной безопасности.

"Мы предоставим им необходимые средства, прежде всего, экспертизу, опыт наших военных для защиты от "Шахедов", от крылатых ракет. Но важно, чтобы этот пример обращения Соединенных Штатов и стран залива к Украине был толчком для Европы, для других наших партнеров, чтобы реализовать для общей безопасности на нашем континенте", – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина на сегодняшний день имеет самый большой опыт в борьбе с дронами-камикадзе. По его мнению, именно этот опыт нужно "распространять на всех партнеров и друзей в Европе".

"Так само, как и на Ближнем Востоке, Европе необходимо усиление обороны. Мы видим сколько на Ближнем Востоке было систем ПВО, включая Patriot, но этого недостаточно при современных атаках. Поэтому Украина имеет опыт, все страны, кстати, признают, что это самый большой опыт на сегодня. Должны распространять весь этот опыт на всех наших партнеров и друзей в Европе", – заявил Зеленский.

Напомним, начало военной операции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке придало новый импульс сделке Пентагона по Украине в отношении беспилотников. Иранские обстрелы с использованием дешевых беспилотников выявила показало Штатам дополнительную необходимость в заключении сделки с Украиной, над которой работа велась почти год.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом наше государство проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!