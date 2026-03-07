Будет ли соглашение между США и Украиной о беспилотниках: известны новые детали

Начало военной операции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке придало новый импульс сделке Пентагона по Украине в отношении беспилотников. Иранские обстрелы с использованием дешевых беспилотников выявила показало Штатам дополнительную необходимость в заключении сделки с Украиной, над которой работа велась почти год.

Видео дня

Любое соглашение об обмене технологиями для противодействия иранским беспилотникам может стать благом для США и многих их ближайших партнеров, которые запускают многомиллионные ракеты по беспилотникам стоимостью десятки тыс. долларов. Об этом сообщает издание Politico.

Сделка США и Украиной

Начало войны на Ближнем Востоке стало одним из немногих случаев, когда Украина может публично предложить США что-то действительно ценное в стремлении получить финансовую и военную поддержку. По словам представителя министерства обороны США, бригадный генерал Мэтт Росс и несколько членов его Объединенной межведомственной целевой группы 401, которая руководит ускоренной разработкой и закупкой новых средств противодействия беспилотникам, на прошлой неделе находились в Украине, чтобы продолжить работу над планом использования проверенного в боевых условиях опыта Украины в области борьбы с БПЛА.

Угрозу усиливает иранско-российский беспилотник "Шахед", который на второй день войны поразил американский командный центр в Кувейте, убив шестерых американских солдат. Беспилотники также наносят значительный ущерб гражданской инфраструктуре на Ближнем Востоке, что побудило ряд стран Персидского залива обратиться за советом к Киеву и, возможно, приобрести более дешевые перехватчики.

Новая возможность для Украины

Возможность получить помощь от Украины появляется на фоне того, как президент США Дональд Трамп хвалится военным превосходством Америки в Иране и продолжает обвинять президента Украины Владимира Зеленского в затягивании мирного процесса.

Но даже когда Трамп подначивал Зеленского, несколько украинских чиновников подтвердили, что интерес к их беспилотникам-перехватчикам – со стороны США и ряда арабских стран, оказавшихся на линии огня, растет.

Белый дом сослался на предыдущие заявления президента о том, что он приветствует помощь союзников в противодействии иранским атакам. Источник, близкий к команде президента по национальной безопасности, признал, что у Зеленского "незначительные краткосрочные рычаги влияния" на США, и что это "умный ход" для лидера, которому не хватало рычагов влияния в течение более чем года с момента возвращения Трампа в Белый дом, воспользоваться моментом.

Но, по словам источника, Зеленскому необходимо будет свести свои запросы к минимуму. Источники отмечают, что Украина нуждается в ракетах для систем Patriot, поэтому украинская власть, возможно, сможет убедить США ускорить выполнение некоторых запросов в вопросе ПВО.

Напомним, иранские боевики уничтожили ключевую радиолокационную систему США, стоимостью 300 миллионов долларов. Это оборудование американская армия использовала для управления зенитными ракетными комплексами в Персидском заливе.

Ранее резидент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом наше государство проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

Как сообщал OBOZ.UA, пЗеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!