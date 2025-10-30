Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации: названы сроки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два важных закона – о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, с 5 ноября до 3 февраля. Это решение необходимо для отражения вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Глава государства подписал закон №4643-IX Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине". Документ был возвращен в парламент с подписью президента 30 октября, говорится на сайте Верховной Рады.

Подписан также закон о продлении всеобщей мобилизации

Кроме военного положения, 30 октября Зеленский подписал и второй документ – закон №4644-IX Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Оба документа имеют общую цель – обеспечить возможность страны к отражению любой вооруженной агрессии.

"Соответствующие решения необходимы для отражения вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства", — отметила пресс-служба Верховной Рады в своем сообщении в Telegram.

Напомним, Верховная Рада приняла оба закона 21 октября. Депутаты проголосовали за продление военного положения и мобилизации еще на три месяца – начиная с 5 ноября 2025 года.

Согласно подписанным документам, действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлится до 3 февраля 2026 года. Это позволит сохранить правовые и организационные основы для защиты страны в период полномасштабной агрессии РФ.

Сколько времени уже действует военное положение в Украине

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение. С тех пор его неоднократно продлевали – каждый раз на 90 дней.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, парламент обычно принимает такие важные решения "заранее, чтобы не рисковать". Обычно это происходит за "две недели до дедлайна".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее народные депутаты поддержали законопроект, который обеспечивает непрерывность работы местных советов и глав в условиях войны. Также это предусматривает отсрочку проведения новых местных выборов до завершения военного положения.

