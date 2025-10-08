В Раде проголосовали за непрерывность работы местных властей во время войны: что это значит

Народные депутаты поддержали законопроект, которое обеспечивает непрерывность работы местных советов и председателей в условиях войны. Также это подразумевает отсрочку проведения новых местных выборов до завершения военного положения.

За соответствующее решение проголосовали 308 народных избранников. Трансляцию пленарного заседания парламента ведет телеканал "Рада".

В чем суть вопроса

Главный месседж этого проекта закона заключается в том, что Верховная Рада признала невозможность проведения местных выборов во время действия военного положения. Парламентарии заявили, что в условиях российской агрессии невозможно гарантировать соблюдение демократических стандартов и безопасности участников процесса.

Проектом постановления Верховной Рады предусмотрено, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства и европейских стандартов невозможны в условиях военной агрессии России против Украины. Также в документе сделан акцент на том, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов в Украине с соблюдением демократических избирательных стандартов несет страна-агрессор Россия.

Также в постановлении говорится, что после окончания российской вооруженной агрессии против Украины и прекращении или отмены военного положения, решение о проведение местных выборов будет принято в соответствии с Конституцией Украины, Избирательного кодекса и законов Украины.

Кроме того, парламентарии призвали международное сообщество сохранять единство усилий по обеспечению непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления в Украине в условиях российской агрессии.

В пояснительной записке к карточке законопроекта говорится, что реализация предложенных мер будет способствовать обеспечению устойчивого функционирования представительных органов местного самоуправления в Украине в условиях военной агрессии РФ. Также инициаторы постановления отметили, что это будет способствовать объединению усилий государственной власти и местного самоуправления, международного сообщества, направленных на поддержку Украины в противодействии российской агрессии.

