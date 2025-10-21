В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию: названы сроки

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней – с 5 ноября 2025 года до 3 февраля 2026 года. Это уже 17-й раз, когда на территории Украины продолжают военное положение и мобилизацию после начала полномасштабного вторжения России.

Голосование за законопроекты №14128 и №14129 состоялось 21 октября. Решение о продлении военного положения поддержали 317 народных депутатов, а общей мобилизации – 315.

По стандартной процедуре сначала документы рассмотрел Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, после чего их вынесли на голосование в сессионном зале. Для принятия решения необходима была поддержка не менее 226 народных депутатов.

После голосования законы о продлении военного положения и мобилизации переданы на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Указы вступают в силу одновременно с законом об их утверждении.

Против продления всеобщей мобилизации и военного положения выступил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Еще двое парламентариев – Анна Скороход и Георгий Мазурашу – воздержались от голосования за законопроект №14129, а Скороход – и за №14128.

Гончаренко неоднократно заявлял, что будет голосовать против продления военного положения и мобилизации в условиях продолжения полномасштабной агрессии России против нашего государства, ссылаясь на необходимость установления "четких сроков службы и расформирования ТЦК".

"Как я говорил ранее – я не буду поддерживать всеобщую мобилизацию, пока не будут определены сроки службы!" – заявил нардеп.

Законопроекты внес в Раду президент

Накануне, 20 октября, президент Зеленский внес в парламент два законопроекта о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Так, законопроекты №14129 и №14128 вступят в силу с 5 ноября и будут действовать 90 дней, то есть до 3 февраля.

Сколько времени уже действует военное положение в Украине

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение. С тех пор его неоднократно продлевали – каждый раз на 90 дней.

В прошлый раз 16-е голосование за продление военного положения и мобилизации состоялось 25 июля, но соответствующие законопроекты вступали в силу с 7 августа на 90 дней, то есть до 5 ноября.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, парламент обычно принимает такие важные решения "заранее, чтобы не рисковать". Обычно это происходит за "две недели до дедлайна".

