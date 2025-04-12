Продолжат ли в Украине военное положение после 9 мая: нардеп объяснил нюансы

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине будут продолжены еще на 90 дней после 9 мая. Соответствующее голосование в Верховной Раде состоится ориентировочно 15-17 апреля.

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Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк в видео, опубликованном в его YouTube-канале 12 апреля. Он отметил, что парламент уже 14 раз конституционным большинством поддерживал голосование по военному состоянию и общей мобилизации, однако "на этот раз это чуть-чуть более чувствительный вопрос", поскольку "все надеялись на новости о мирных переговорах".

Когда будет продолжено военное положение и всеобщая мобилизация

По информации Железняка, оба режима действительно будут продолжены в 15-й раз, а произойдет это на следующей неделе.

"Военное положение и всеобщая мобилизация будут продолжены, причем достаточно скоро. Это случится 15-17 апреля. Почему так? Потому что мы обычно голосуем за продолжение военного положения и всеобщей мобилизации за две недели до дедлайна. ... Мы никогда не затягиваем, поэтому как раз это будет заранее, это будет 15-18 апреля, что достаточно правильно с точки зрения рисков", – сказал нардеп.

По его словам, срок действия обоих режимов продлят снова на 90 дней. Это означает, что "все ограничения, в том числе прав и свобод и всех норм, будут продолжены".

Ярослав Железняк добавил, что традиционно перед таким голосованием собирается СНБО, после этого проектом закона необходимо "утвердить два указа президента в результате заседания СНБО о военном положении и всеобщей мобилизации".

Законы, скорее всего, будут внесены в Верховную Раду 14-15 апреля.

"Далее собирается комитет по вопросам обороны, утверждаются эти два проекта. После того вносят в зал и Верховная Рада традиционно конституционным большинством голосует за утверждение этих указов. После этого они передаются президенту на подпись, он их подписывает как законы и они до конца дедлайна вступают в силу, продлевая военное положение и всеобщую мобилизацию".

Возможны ли выборы в Украине этой осенью

Парламентарий добавил, что утверждения о том, что осенью в Украине могут состояться выборы, были ошибочными.

"Возьмите с мая три месяца, это именно 90 дней, и вы сразу поймете, что, конечно, во время военного положения никто выборы провести просто технически не сможет. Даже если мы говорим о теоретических каких-то выборах президента. И потому очевидно – это военное положение закончится в середине августа, на кампанию уходит по меньшей мере 90-60 дней (если парламентская), – август-октябрь уже не подпадает по состоянию на данный момент", – сказал Железняк.

Во-вторых, отметил нардеп, если СНБО принял решение о продлении военного положения на 90 дней, "вероятно, те обещания, в том числе американских партнеров, о скором завершении войны, о том, что они будут давить на наших врагов, чтобы те согласились на перемирие, не очень выглядят как нечто реальное".

В то же время голосование парламента за продление военного положения или мобилизации не является тем, что догматично нельзя изменить, сказал Железняк.

"То есть условно, если вдруг завтра Путин умрет и война закончится, дай Бог, нашей большой победой, то парламент очень быстро может это решение отменить и военное положение и всеобщая мобилизация будут остановлены. Но, откровенно говоря, когда вносят указ на 90 дней, наверное, это является сигналом, что не очень пока такой сценарий выглядит вероятным, равно как сценарий о значительных успехах в переговорах или в широком перемирии", – отметил он.

По словам Железеяка, это также сигнал "всем нашим и внутренним и внешним партнерам о том, что, мягко говоря, сейчас рано расслабляться и по меньшей мере не выглядит так, что нам приходится значительно рассчитывать, что враг будет менять свою тактику".

"Мы это и так слышим и видим по обстрелам наших городов. Но я надеюсь, что когда парламент проголосует за очередное продолжение военного положения, это будет неплохой сигнал для внешних партнеров. Я сейчас не говорю о Соединенных Штатах, а обо всех других – что надежды на то, что Трамп или кто-то другой сильно остановит россиян или их сильно разрулит, были слишком оптимистичны", – сказал депутат.

По его словам, "большой "зрады" здесь нет, большой победы, к сожалению, тоже".

"Это процесс, как я сказал, который уже 15 раз будет украинский парламент голосовать. Это произойдет, я убежден, опять же без проблем с голосами – не верьте в конспирологию, что не хватит голосов или что-то такое и что это полностью закрывает как минимум на три месяца какое-то окно для переговоров. Но определенным сигналом это очевидно есть", – подчеркивается.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук накануне рассказал, что военное положение и всеобщая мобилизация, вероятно, будут продолжены после 9 мая, ведь война еще не завершилась. В то же время он отметил, что проведение выборов в Украине возможно только после отмены военного положения.

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