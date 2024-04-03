Зеленский обсудил с новым премьером Португалии подготовку соглашения о безопасности

В среду, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. В ходе переговоров они обсудили подготовку к подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в рамках декларации G7.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он поздравил Монтенегру со вступлением в должность и пожелал "плодотворной работы".

Президент поблагодарил нового премьера Португалии за его личную принципиальную позицию по поддержке Украины.

"Обсудили ход выполнения предварительных оборонных договоренностей между нашими странами и поручили командам начать работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7. Скоординировали будущие совместные контакты", – отметил Зеленский.

Напомним, что в этот же день президент поговорил по телефону с главой правительства Японии Фумио Кишидой. В частности, стороны обсудили состояние подготовки двустороннего соглашения о безопасности между странами по итогам трех раундов переговоров.

Кроме того, 3 апреля Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности. Подписание документа состоялось в Киеве во время визита в украинскую столицу новоизбранного президента Финляндии Александра Стубба.

Также напомним, что 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе прошел саммит лидеров G7. На нем президенты Европейского совета, Европейской комиссии и представители стран "Группы семи" согласовали инициативу "Совместной декларации о поддержке Украины". Каждая страна будет сотрудничать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 января 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение о гарантиях безопасности. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО.

16 февраля президент Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры. Они подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для нашего государства.

23 февраля Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочную поддержку между государствами.

1 марта президент Украины Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между государствами. Политики встретились в Харькове

12 марта парламентарии Франции поддержали соглашение по безопасности с Украиной. Они пришли к консенсусу, что Франция должна продолжать поддерживать Украину.

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