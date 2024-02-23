Украина и Дания подписали соглашение о безопасности: что предусматривает и чем отличается от предыдущих

В пятницу, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Данией. Ее поддержка нашего государства в этом году составит не менее 1,8 млрд евро.

Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он также добавил, что Датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 млрд евро на текущую поддержку нашего государства в 2023-2028 годах.

Подписанное соглашение содержит классические положения относительно:

– четкой поддержки будущего членства Украины в ЕС и НАТО и пути реформ;

– сотрудничества в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины;

– вопросы санкций и привлечения агрессора к ответственности.

Но, как отметил Жовква, нынешнее соглашение существенно отличает от других наличие мощного военного блока, поскольку Дания является председателем Коалиции военно-воздушных сил (AFCC) и участником Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Отмечается, что страна-партнер "будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16" для Украины.

Кроме того, соглашение содержит положения о поддержке развития морского флота Украины, усилий по разминированию, а также предоставления Данией высокотехнологичной военной помощи: беспилотников, средств связи, радаров и оборудования для обнаружения.

Событие в своем Telegram также приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что речь идет о "сильном документе, подтверждающем непреклонную поддержку Данией нашего народа".

"Продолжаем работу над новой архитектурой безопасности для нашего государства. Спасибо Дании за солидарность с нашим народом. Спасибо за помощь!" – подчеркнул Зеленский.

Полный текст соглашения опубликовала пресс-служба Зеленского на сайте официального интернет-представительства президента. Среди прочего, в документе указано, что обязательства по обеспечению Дании в отношении Украины направлены на дополнение вкладов других участников декларации "Группы семи", включая ЕС и страны Северной Европы. Безопасностные обязательства Дании по Украине координируются с союзниками и партнерами.

Украина со своей стороны должна обеспечить, чтобы военная помощь Дании применялась исключительно для самообороны нашего государства. Участники будут сотрудничать, чтобы предотвратить перенаправление и незаконное обращение военных материалов, которые предоставляются Украине.

На совместной с Фредериксен пресс-конференции, которую политики дали по результатам переговоров, Зеленский отметил, что двустороннее безопасное соглашение – это гарантии силы, которые и сейчас работают, и останутся доступными для Украины на время до вступления нашего государства в НАТО.

"Соглашение с Данией предусматривает комплексную оборонную и политическую помощь, дипломатическое взаимодействие. В этом году военная поддержка от Дании для Украины будет иметь объем в 1,8 млрд евро. На период до 2028 года датский Фонд в поддержку Украины составляет 8,5 млрд евро. Это ощутимо, и мы благодарим за это", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Первой страной, заключившей с Украиной соглашение о безопасности, стала Великобритания. Президент Зеленский и британский премьер Риши Сунак подписали его 12 января в Киеве. Этот договор с Британией будет действовать до вступления Украины в НАТО.

– Кроме того, объем конкретной помощи Украине от Франции и Германии предусматривают договоры безопасности с этими странами. А ВСУ должны стать одной из сильнейших армий Европы, чтобы обеспечить безопасность стран-партнеров.

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