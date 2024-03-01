Зеленский и Рютте подписали соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами: что оно предусматривает. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между государствами. Политики встретились 1 марта в Харькове.
Об этом сообщил украинский гарант на своем канале в Telegram. Он поблагодарил Рютте за документ, который усилит защиту Украины и Харькова в частности.
Что предусматривает соглашение
В документе предусмотрено 2 миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.
Соглашение определяет приоритеты поддержки в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил ВСУ. "Документ содержит мощный военный блок, предусматривающий предоставление Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности", – заявил Офис президента.
Определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины.
Документ формализует принципиальную позицию Амстердама по усилению санкций против России, принуждению ее к возмещению ущерба и привлечению агрессора к ответственности.
Согласно документу, Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО.
В невоенной сфере также предполагается усиление помощи нашей стране в направлении экономического восстановления и отстройки, противодействия гибридным угрозам, в области разведки, кибернетической и информационной безопасности, критической инфраструктуры, в сфере борьбы с оргпреступностью.
Таким образом, по состоянию на 1 марта у Киева есть соглашения касательно безопасности с семью государствами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией и Нидерландами.
Офис президента добавил, что в Харькове Зеленский и Рютте провели переговоры в узком, расширенном форматах и в формате заседания военного кабинета.
Они пообщались с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командующим Воздушными силами Николаем Олещуком.
Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности подписано в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.
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